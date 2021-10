Erfurt

Prognose: 200 Millionen Euro zusätzlich an Steuern für 2022

05.10.2021, 14:02 Uhr | dpa

Thüringen kann nach einer Prognose des Finanzministeriums im kommenden Jahr mit rund 200 Millionen Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bisher angenommen. Der Betrag sei bereits als erwartete Einnahme in den Haushaltsentwurf der Regierung für 2022 eingeflossen, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. "Wir erwarten, dass die Steuerschätzung mindestens diesen Betrag enthält." Die nächste Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen kommt im November.

Die Regierung verständigte sich wie erwartet auf den seit Wochen kontrovers diskutierten Haushaltsentwurf für 2022, der in der nächsten Landtagssitzung vom 20. bis 22. Oktober erstmals beraten werden soll. Er hat ein Volumen von 12,03 Milliarden und kommt ohne neue Kredite aus. Taubert sprach von einem "gemeinsamen Kraftakt aller Ministerinnen und Minister". Ihr sei wichtig, dass der Etat auch eine Wiederaufnahme der Schuldentilgung vorsehe - insgesamt seien dafür im kommenden Jahr 171 Millionen Euro vorgesehen.