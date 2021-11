Erfurt

Inzidenz über Marke von 500: Rund 20.000 aktive Infektionen

13.11.2021, 10:03 Uhr | dpa

Der Corona-Inzidenzwert hat in Thüringen die Marke von 500 übersprungen. Das Robert Koch-Institut gab den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Samstag mit 514,4 an, was rund 10.900 neuen Infektionsfällen in diesem Zeitraum entspricht. Eine höhere Inzidenz weist unter den Bundesländern nur Sachsen auf (620,7). Von Freitag zum Samstag meldeten die Gesundheitsämter 1873 neue Fälle und elf weitere Todesfälle von mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Menschen.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte zuletzt mehrere Tage in Folge über 2000 gelegen. Aktuell gibt es im Freistaat laut RKI rund 20.400 aktive Corona-Fälle.