Nach Unfall in Erfurt Fahrer verschwunden

14.11.2021, 10:57 Uhr | dpa

Nach einem Autounfall in Erfurt sind alle Beteiligten spurlos verschwunden. Der Wagen war am Samstagabend im Viertel Dittelstedt in einer scharfen Rechtskurve von der Straße abgekommen, gegen den Bordstein geprallt und auf die Seite gefallen, wie die Polizei mitteilte. Polizeibeamte suchten die Umgebung mit einem Hubschrauber und Suchhunden ab, konnten den oder die Insassen des Autos allerdings nicht finden. Nach den Angaben vom Sonntag geht die Polizei davon aus, dass bei dem Unfall mindestens ein Mensch verletzt wurde. Sie bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.