Erfurt

Erste Corona-Impfstelle in Thüringen öffnet wieder sonntags

18.11.2021, 16:08 Uhr | dpa

Die erste Corona-Impfstelle in Thüringen öffnet wieder sonntags. In der Anlaufstelle in Gera können sich von diesem Sonntag (21. November) an wieder Impfwillige von 7.30 bis 20.30 Uhr spritzen lassen, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Voraussetzung ist ein zuvor gebuchter Termin. Die Einrichtung in Gera und acht weitere öffnen zudem auch wieder an Montagen. Das betrifft die beiden Impfstellen in Jena sowie jene in Sonneberg, Gotha, Eisenach, Leinefelde Nordhausen und am Helios Klinikum Erfurt.

Die restlichen verbliebenen Impfstellen in Thüringen haben dienstags bis freitags geöffnet - jeweils zwischen 7.30 und 20.30 Uhr mit einer Pause von 13.30 bis 14.30 Uhr. An Samstagen sind hier weiterhin von 7.30 bis 13.30 Uhr Impfungen ohne Termin möglich. Laut Gesundheitsministerium ist die Kapazität in den Impfstellen von 27.000 auf 40.000 Impfungen pro Woche hochgefahren worden. Anders als andere Bundesländer hatte Thüringen die meisten zentralen Impfstellen auch über Ende September hinaus offen gehalten, zunächst aber die Öffnungszeiten reduziert.

Auch die Zahl der Arztpraxen, die Impfungen gegen Covid-19 anbieten, nimmt wieder zu. Aktuell impfen laut KV 850 niedergelassene Ärzte, überwiegend Haus- und Kinderärzte. Das sind allerdings immer noch weniger als zu Spitzenzeiten im Frühjahr und Sommer, als sich 1000 Praxisärzte beteiligten.

In Thüringen, eines der Bundesländer mit den schlechtesten Impfquoten, war die Nachfrage nach Erstimpfungen zuletzt gestiegen. Bis Donnerstag waren laut Robert Koch-Institut und Gesundheitsministerium 63 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gespritzt, während 61,7 Prozent vollständigen Impfschutz erhalten haben. 7 Prozent der Einwohner sind bereits zum dritten Mal geimpft. Thüringen ermöglicht bereits die Impfauffrischung (Booster) ohne Altersbegrenzung - und schon fünf Monate nach der Zweitimpfung.