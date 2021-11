Erfurt

Corona-Inzidenz in Thüringen liegt bei 648,1

22.11.2021, 09:15 Uhr | dpa

In Thüringen ist die Corona-Inzidenz weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag mit 648,1 an. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 543,2. Innerhalb eines Tages zählten die Gesundheitsämter in Thüringen 1116 neue Infektionen, 5 Todesfälle kamen hinzu.

Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 386,5. Nur in Sachsen wurde am Montag ein noch höherer Wert vom RKI ausgewiesen als in Thüringen (960,7). Innerhalb Thüringens wurde die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aus dem Saale-Orla-Kreis mit 1146,5 gemeldet. Es folgt der Landkreis Sonneberg mit einem Wert von 1113,2.