Erfurt

Tiefensee: Zusätzliche Hilfen für Schausteller

05.12.2021, 12:15 Uhr | dpa

Für Schausteller und Marktleute, deren Geschäft durch die Schließung aller Weihnachtsmärkte in Thüringen weggebrochen ist, soll es zusätzliche Hilfen geben. Das erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee am Sonntag in Erfurt. Dazu gebe es eine Regelung in der bis März 2022 verlängerten Überbrückungshilfe. Über die anteilige Erstattung betrieblicher Fixkosten hinaus sei ein höherer Eigenkapitalzuschuss vorgesehen, kündigte der SPD-Politiker an.

Der Zugang zum Eigenkapitalzuschuss werde zudem vereinfacht. "Bund und Länder halten Wort. Von der Corona-Pandemie besonders betroffene Betriebe erhalten besondere Unterstützung", sagte Tiefensee. Mit dem erweiterten Zuschuss werde die finanzielle Handlungsfähigkeit der Unternehmen in der Krise wieder gestärkt.

Das Eigenkapital umfasst die in einem Unternehmen verfügbaren Gelder, die für Entnahmen zum Lebensunterhalt des Eigentümers, zur Deckung von Verlusten oder für den Zugang zu Krediten genutzt werden können. Anträge auf Überbrückungshilfe können laut Wirtschaftsministerium wie bisher online gestellt werden. Sie würden von der Thüringer Aufbaubank bearbeitet und ausgezahlt. Die Umstellung des Programms auf die neuen Förderregularien erfolge kurzfristig durch den Bund.

Mit der Verlängerung der Hilfen sei für Marktleute auch die Abschreibung unverkäuflich gewordener Saison- oder verderblicher Ware möglich. Unternehmen, die von Absagen der Advents- und Weihnachtsmärkte betroffen waren und einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent verzeichneten, erhielten zusätzlich pro Monat 50 Prozent der Fixkostenerstattung zusätzlich als Eigenkapitalzuschuss ausgezahlt.