Erfurt

Proteste: bis zu 600 Menschen in Eisenach, Dutzende in Kahla

10.12.2021, 20:30 Uhr | dpa

In Thüringen hat es am Freitagabend in Eisenach und in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gegeben. In Eisenach zogen nach ersten Einschätzungen der Polizei bis zu 600 Menschen durch die Stadt. Abseits der Verstöße gegen die Corona-Regeln sei der Aufzug friedlich geblieben, teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale mit. In Kahla versammelten sich "deutlich unter 100" Menschen, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Auch dort sprach die Polizei von einer friedlichen Lage.

Versammlungen sind aktuell in Thüringen nur ortsfest und mit maximal 35 Teilnehmern erlaubt. In Sachsen hatte die Polizei zu Wochenbeginn zahlreiche solcher nicht erlaubter größerer Versammlungen aufgelöst.