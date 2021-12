Erfurt

Thüringens Kabinett berät über strengere Corona-Regeln

22.12.2021, 06:43 Uhr | dpa

Heike Werner (Die Linke), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie von Thüringen, rückt ihre Maske in einer Sondersitzung des Thüringer Landtags zur Corona-Pandemie zurecht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Thüringens Landesregierung beschäftigt sich am Mittwoch bei einer Online-Konferenz mit den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Es geht darum, wie die Thüringer Corona-Verordnung, die erst Anfang der Woche angepasst worden war, verändert werden muss. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) will dazu (12.00 Uhr) nach Angaben der Staatskanzlei Stellung nehmen. Diskutiert werden schärfere Maßnahmen gegen die befürchtete Omikron-Welle in der Corona-Pandemie. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat angesichts der Gefahr durch die Virusvariante für maximale Kontaktbeschränkungen plädiert.