Erfurt

Bislang sieben Omikron-Fälle in Thüringen

23.12.2021, 15:31 Uhr | dpa

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in Thüringen weiter aus. Bis Donnerstag wurden insgesamt sieben bestätigte Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Erfurt mitteilte. Am Mittwoch hatte die Zahl noch bei drei gelegen. Betroffen sind demnach die Landkreise Gotha, Saalfeld-Rudolstadt, Sömmerda, der Wartburgkreis, der Ilm-Kreis, sowie die Stadt Jena. Bei einem weiteren Verdachtsfall in Jena stehe das Ergebnis der Sequenzierung noch aus, sagte eine Sprecherin.

In Jena habe sich einer der beiden zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfälle bestätigt, sagte ein Stadtsprecher der dpa. Betroffen sei eine Person, die aus Großbritannien nach Jena zurückgekehrt sei. Beim zweiten Jenaer Fall sei die Lage komplizierter: So fiel dem Sprecher zufolge die Sequenzierung der entsprechenden Probe nicht eindeutig aus. Dennoch spreche auch hier viel für eine Ansteckung mit Omikron. "Wir gehen davon aus." Beide Fälle hätten nichts miteinander zu tun.