Erfurt

Graues Wetter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

10.02.2022, 07:11 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich auf einen grauen, stark bewölkten Tag einstellen. Am Donnerstagabend ist von Nordwesten her dann mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Thüringen und Sachsen wird vorübergehend stark auffrischender Südwestwind erwartet. Im Bergland kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad.

In der Nacht bleibt es voraussichtlich bedeckt, gebietsweise kann es zu Regen und ab 600 Metern Höhe zu Schneefall kommen. Vor allem für das Bergland warnt der DWD für die Nacht vor möglicher Glätte. Die Temperaturen sollen auf meist drei bis ein Grad abkühlen.