Erfurt

Adams sieht große Herausforderungen durch Migration

16.03.2022, 15:53 Uhr | dpa

"You can help" steht auf dem Zettel, der vor der Bauhaus-Universität Weimar hängt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Bildarchiv (Quelle: dpa)

Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) sieht durch die hohe Zahl ukrainischer Schutzsuchender große Herausforderungen auch auf Thüringen zukommen. "Putins brutaler Angriff auf die Ukraine hat ein schnell wachsendes Ankunftsgeschehen in Thüringen ausgelöst", sagte Adams am Mittwoch im Thüringer Landtag. Die Schutzsuchenden seien vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen.

Niemand könne vorhersehen, wie viele noch kommen werden. Man müsse sich aber auf eine große Zahl einstellen. "Unser Ziel ist es, all denen, die unverschuldet in Not geraten sind, eine Unterbringung zu ermöglichen", sagte Adams. Er verurteilte den Krieg in der Ukraine und warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, "unvorstellbares Leid und Zerstörung über die Ukraine" zubringen.