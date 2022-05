Corona-Testpflicht für Schüler endet in Thüringen

An den Schulen in Th├╝ringen endet mit Ablauf des Freitags die Pflicht zu Corona-Tests f├╝r Kinder und Jugendliche. Die seit der vergangenen Woche geltenden aktualisierten Corona-Regeln setzen danach auch f├╝r Sch├╝ler auf Freiwilligkeit bei den Tests. Zuletzt waren zwei Tests pro Woche Pflicht f├╝r sie. Bis zum 25. Mai, dem letzten Schultag vor dem Himmelfahrtstag und dem Pfingstferientag, k├Ânnen sie sich nun einmal w├Âchentlich einen freiwilligen Test in Anspruch nehmen.

Wie es ab Juni mit Testm├Âglichkeiten und anderen Corona-Regelungen an Schulen weitergeht, steht nach Angaben des Bildungsministeriums bislang nicht fest. Aktuell etwa haben gesundheitlich besonders gef├Ąhrdete M├Ądchen und Jungen noch die M├Âglichkeit, sich vom Unterricht direkt in der Schule befreien zu lassen. In den Schulbussen gilt auch noch die Maskenpflicht. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte zuletzt betont, dass Th├╝ringen den Weg schrittweiser Lockerungen der Corona-Ma├čnahmen an den Schulen weiter gehe und sich das Schrittma├č an der aktuellen Lage orientiere.