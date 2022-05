In Gefängnissen gelten weiterhin 3G und Maskenpflicht

Erfurt In GefĂ€ngnissen gelten weiterhin 3G und Maskenpflicht Von dpa 09.05.2022 - 05:34 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Stacheldrahtzaun umzĂ€unt das GelĂ€nde einer Justizvollzugsanstalt. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

WĂ€hrend die allermeisten Corona-Schutzmaßnahmen in ThĂŒringen fĂŒr die Allgemeinheit seit einigen Wochen aufgehoben sind, gelten in den GefĂ€ngnissen weiterhin bestimmte Pandemieregeln. Das betreffe unter anderem die Maskenpflicht, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums auf Anfrage. Zudem erhielten Besucher nur nach der 3G-Regel Einlass: Sie mĂŒssen entweder von einer Covid-19-Erkrankung genesen, vollstĂ€ndig dagegen geimpft oder negativ getestet sein. "Daneben haben selbstverstĂ€ndlich weitere allgemeine Schutzmaßnahmen, wie etwa das Abstandsgebot und die Reduzierung anstaltsbedingter Kontakte, wo immer möglich, weiterhin GĂŒltigkeit", so die Sprecherin.

Nachdem es im Landtag Ende MĂ€rz keine Mehrheit fĂŒr eine VerlĂ€ngerung erweiterter Corona-Schutzmaßnahmen gegeben hatte, gelten in ThĂŒringen nur noch rudimentĂ€re Pandemieregeln. Unter anderem in Bussen und Bahnen sowie in KrankenhĂ€usern gilt die Maskenpflicht, nicht aber im Einzelhandel. Das Gesundheitsministerium empfiehlt aber, in geschlossenen RĂ€umen eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen.

Nach Angaben des Justizministeriums mĂŒssen Gefangene bei Haftantritt weiterhin in eine vorbeugende Isolation. So soll vermieden werden, dass sie das Virus in die GefĂ€ngnisse tragen, sollten sie symptomlos an Covid-19 erkrankt sein. Als BegrĂŒndung dafĂŒr, dass hinter Gittern strengere Corona-Regeln gelten, verwies die Sprecherin unter anderem auf ein "wohlverstandenes Gesundheitsinteresse von Gefangenen und Bediensteten".

Zwischen MĂ€rz 2020 - dem Pandemiebeginn - und MĂ€rz 2022 waren laut Ministerium mindestens 66 Justizvollzugsbeamte und 30 Gefangene an Covid-19 erkrankt. Unter den verschiedenen GefĂ€ngnissen sei allerdings keines als besonderer Corona-Hotspot aufgefallen, sagte die Sprecherin. Die Anstalten hĂ€tten gemeinsam mit den GesundheitsĂ€mtern stets schnell auf AusbrĂŒche reagiert, QuarantĂ€nebereiche gebildet und die Gefangenen isoliert, so dass das Infektionsgeschehen immer unter Kontrolle geblieben sei.