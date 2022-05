Ex-Spieler will in Zukunft BVB trainieren

Erfurt Mit Kreide und Knieschoner an ermordete Juden erinnern Von dpa 09.05.2022 - 13:01 Uhr Lesedauer: 2 Min. Frauen und M├Ąnner schreiben Namen auf den Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof. (Quelle: Martin Schutt/dpa/dpa-bilder)

474 Namen von Menschen, die aufgrund ihres Glaubens oder j├╝dischen Herkunft im Nationalsozialismus aus der Stadt deportiert und get├Âtet wurden, sind am Montag mit Kreide auf den Erfurter Willy-Brandt-Platz geschrieben worden. Landesrabbiner Alexander Nachama er├Âffnete die Erinnerungsaktion 80 Jahre nach der Deportation mit einem Gedenkgebet. Mehr als 500 j├╝dische Th├╝ringerinnen und Th├╝ringer wurden in den Maitagen 1942 aus 42 Orten in der Viehauktionshalle in Weimar gesammelt und von dort verschleppt. Nur eine junge Frau ├╝berlebte.

Das Projekt entstand in Kooperation mit dem Erinnerungsort Topf & S├Âhne, der Stiftung Gedenkst├Ątten Buchenwald und Mittelbau-Dora, der Th├╝ringer Universit├Ąts- und Landesbibliothek und der Landeszentrale f├╝r politische Bildung. "Man sieht erst, wenn es fehlt, wenn es anders gemacht wird, was es bedeutet, wenn man nicht an die Geschichte erinnert", sagte die Oberkuratorin des Erinnerungsortes Topf & S├Âhne und wissenschaftliche Projektleiterin Annegret Sch├╝le. Das sei aktuell etwa in Russland der Fall. Im Rahmen des Projekts sollten nicht nur die Namen geschrieben, sondern auch die Geschichten hinter den Namen erz├Ąhlt und erforscht werden.

Sp├Ątestens mit dem Ende der Zeitzeugenschaft seien Gedenkst├Ątten dazu aufgerufen, demokratische und nachhaltige Formen der Erinnerung zu finden, sagte Rikola-Gunnar L├╝ttgenau von der Gedenkst├Ątte Buchenwald und Mittelbau-Dora. "Es geht nicht nur darum, dass erinnert wird, sondern wie erinnert wird." Jeder und jede m├╝sse Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Geschichte sammeln k├Ânnen. Angebote wie das Schreiben der Namen seien ein solcher Versuch.