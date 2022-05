Ukraine-Krieg: Keine Spaltung in die jüdische Landesgemeinde

Bericht: FC Bayern arbeitet an Transfer-Kracher

Erfurt Ukraine-Krieg: Keine Spaltung in die j├╝dische Landesgemeinde Von dpa 10.05.2022 - 06:17 Uhr Lesedauer: 2 Min. Alexander Nachama, Rabbiner der J├╝dischen Landesgemeinde Th├╝ringen. (Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Die j├╝dische Landesgemeinde in Th├╝ringen ist mit ihren Mitgliedern aus Russland und der Ukraine ohne Streit durch die Gedenktage zur Befreiung und die Feierlichkeiten rund um Pessach gekommen. "Alle sa├čen gemeinschaftlich und haben keinerlei Konflikte ausgetragen", sagte Landesrabbiner Alexander Nachama in Erfurt. ├ťber allen Differenzen stehe immer das J├╝disch-Sein. Bef├╝rchtungen vom Anfang, dass der russische Angriff auf die Ukraine unter den Mitgliedern zu Unstimmigkeiten f├╝hren k├Ânnte, h├Ątten sich nicht bewahrheitet. Die Solidarit├Ąt mit der Ukraine sei in der Gemeinde gro├č, sagte Nachama.

Etwa 90 Prozent der rund 700 Th├╝ringer Gemeindemitglieder kamen laut Angaben der Landesgemeinde nach 1990 aus Russland, der Ukraine, Belarus, Moldau und anderen fr├╝her zur Sowjetunion geh├Ârenden L├Ąndern nach Th├╝ringen. Viele haben Freunde und Bekannte in der Ukraine ebenso wie in Russland.

Die Belastung durch den Ukraine-Krieg in der j├╝dischen Gemeinde sei jedoch weiter sehr gro├č, sagte der Vorsitzende der j├╝dischen Landesgemeinde Th├╝ringen, Reinhard Schramm. Die Gemeinde habe im Zuge des Krieges einige j├╝dische Familien aufgenommen, die sich selber gemeldet h├Ątten. "Wir sind auch bereit, in einer ehemaligen j├╝dischen Schule, nahe unserer Synagoge in Berkach, Ukrainer aufzunehmen - unabh├Ąngig davon, ob sie Juden oder Nicht-Juden sind", sagte Schramm.