Kreise pochen auf Kostenübernahme für Flüchtlingsaufnahme

Th├╝ringens Landkreise wollen eine verbindliche Regelung, dass das Land alle Kosten bei der Aufnahme von Kriegsfl├╝chtlingen aus der Ukraine ├╝bernimmt. Zusagen wie bisher reichten nicht, erkl├Ąrte der Landkreistag am Freitag in Erfurt. Es sei wichtig, dass den Fl├╝chtlingen schnell und unb├╝rokratisch geholfen werde. Jedoch sei das Vertrauen in die Landesregierung massiv ersch├╝ttert, "da sie die Refinanzierung f├╝r die humanit├Ąre Hilfe immer noch nicht geregelt hat". Den Worten m├╝ssten nun Taten folgen. Es gehe den Kreisen um eine 100-prozentige Kosten├╝bernahme.