Interesse an vierter Impfung in Thüringen besonders gering

Interesse an vierter Impfung in Th├╝ringen besonders gering

Die Nachfrage nach einer zweiten Corona-Auffrischungsimpfung ist in Th├╝ringen marginal. Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) haben bislang nur etwa 51.500 Menschen im Freistaat eine vierte Corona-Impfung erhalten. Das entspricht einer Impfquote von nur etwa 2,5 Prozent an der Th├╝ringer Gesamtbev├Âlkerung (Stand 13. Mai). Im Bundesdurchschnitt haben sich etwa 5,5 Prozent der Menschen bereits eine zweite Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 geben lassen.

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums verwies darauf, dass nach der derzeit g├╝ltigen Empfehlung der St├Ąndigen Impfkommission (Stiko) schon sehr viel mehr Menschen ein viertes Mal gegen Corona geimpft sein k├Ânnten. So lebten in Th├╝ringen etwa 400.000 Menschen ab 70 Jahre. F├╝r sie empfiehlt die Stiko eine zweite Booster-Impfung fr├╝hestens drei Monate nach dem ersten. Zudem gebe es Zehntausende Menschen im Land, die in Pflegeeinrichtungen lebten oder im Gesundheitswesen arbeiteten und f├╝r die die Stiko ebenfalls eine vierte Spritze empfiehlt. F├╝r manche von ihnen gilt die Impfempfehlung allerdings erst nach dem Ablauf von mindestens sechs Monaten nach der ersten Auffrischungsimpfung.

Nach RKI-Daten ist die Quote beim zweiten Booster nur in Sachsen noch geringer als in Th├╝ringen. Dort sind den Angaben nach erst zwei Prozent aller Menschen ein zweites Mal gegen Covid-19 geboostert worden. Die h├Âchsten Impfquoten beim zweiten Corona-Booster erreichen Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Vergleichswerte liegen dort bei etwa acht Prozent. ├ťber die Grundimmunisierung, die in der Regel aus zwei Einzelimpfungen besteht, verf├╝gen th├╝ringenweit rund 70 Prozent der Menschen - bei teils gro├čen regionalen Unterschieden. W├Ąhrend beispielsweise in Erfurt acht von zehn Menschen zwei Corona-Schutzimpfungen haben, sind es im Landkreis Hildburghausen nur ungef├Ąhr f├╝nf von zehn Einwohnern.