Umweltministerin: Nicht gegen die Krisen ansparen

Th├╝ringens Umweltministerin Anja Siegesmund hat vor einem Sparhaushalt 2023 gewarnt. Sie geh├Âre nicht zum Team Vorsicht, das vor allem darauf bedacht sei, "die Taschen zuzuhalten", sagte die Gr├╝nen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der Haushalt f├╝r das kommende Jahr ist ein Thema einer zweit├Ągigen Klausur der Landesregierung, die am Montag auf Schloss Ettersburg bei Weimar beginnt. "Es werden dabei aber noch keine Haushaltsbeschl├╝sse gefasst", sagte Siegesmund.

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hatte am Freitag bei der Vorlage der Ergebnisse der Mai-Steuersch├Ątzung, die dem Land in diesem und dem kommenden Jahr steigende Einnahmen prognostiziert, ihre Kabinettskollegen zum Ma├čhalten aufgerufen.

Siegesmund verwies auf die schwierige Situation, in der der Landeshaushalt 2023 erarbeitet werden m├╝sse. "Wir haben mehrere Krisen gleichzeitig: die Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und die Klimakrise." Sie sei der Auffassung, "wir sollten nicht gegen die Krisen ansparen".

Damit Th├╝ringen so gut wie m├Âglich aus den Krisen herauskomme, seien Investitionen notwendig. "Wir m├╝ssen klug investieren und an einigen Stellen auch das Personal verst├Ąrken - wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren", sagte die Gr├╝nen-Politikerin. Bei den Haushaltsverhandlungen f├╝r 2022 war Siegesmund mit der Forderung nach mehr Personal im Bereich des Umweltministeriums gescheitert.

Nach Angaben von Taubert kann Th├╝ringen in diesem Jahr trotz ged├Ąmpfter Konjunkturerwartungen der Wirtschaft und der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen. 474 Millionen Euro mehr als im Haushalt veranschlagt sollen in die Kasse kommen. Taubert will damit die R├╝cklagen des Landes wieder auff├╝llen.