Elon Musk hat eine Partei gegründet und will in der US-Politik mitmischen. Doch die Herausforderungen für eine neue politische Kraft sind groß.

Nachdem er Trump im Wahlkampf noch mit rund 250 Millionen US-Dollar unterstützt hatte und nach dessen Amtsantritt die Kostensenkungsbehörde Doge leitete, hat er sich mit ihm nun zerstritten. Während Musk die Staatsausgaben reduzieren wollte, hat Trump mit dem "Big Beautiful Bill" ein Gesetz verabschiedet, das die Staatsschulden voraussichtlich um über drei Milliarden Dollar anwachsen lässt. Doch auch wenn Musk mit seiner Partei nun Trump Konkurrenz machen will, so sind die Hürden für den reichsten Mann der Welt hoch.

So betont Julian Müller-Kaler, Politikwissenschaftler der Washingtoner Denkfabrik Stimson Center, im ZDF : "Ich halte die Erfolgschancen für einen wirklichen Politikwechsel in den USA über eine von Elon Musk gegründete Partei für sehr unwahrscheinlich."

Institutionelle Hürden und Wahlrechtsvorgaben

Nach Einschätzung von Hans Noel, Professor für Politikwissenschaft an der Georgetown University, steht Musk vor einem politischen System, das Drittparteien kaum Chancen bietet. Noel sagte der "Washington Post": "Die Vereinigten Staaten haben keine Institutionen, die offen dafür sind, dass mehrere Parteien sehr erfolgreich sein können." Er fügte hinzu: "Du musst einen Wahlkreis direkt gewinnen, um etwas zu erreichen. Es ist nicht wie in anderen Demokratien, wo du als kleine Partei mit 20 oder 30 Prozent der Stimmen einen Teil der Sitze bekommst."

So haben es bei der Wahl im vergangenen Jahr selbst die bekannteren Kandidaten von Drittparteien nicht in allen 50 Staaten auf den Wahlzettel geschafft.

Historische Schwierigkeiten für Drittparteien

Drittparteien hatten in der US-Geschichte ohnehin nur selten nachhaltigen Erfolg. Noel erinnert daran, dass der Milliardär Ross Perot 1992 rund 19 Prozent der Stimmen erhielt, aber dennoch leer ausging: "Perot hat unglaublich gut abgeschnitten, aber er hat in keinem Bundesstaat gewonnen, und wie das Wahlmännerkollegium funktioniert, bedeutet das, dass er nichts bekommen hat."

Musk als "Spielverderber und Verwirrer"?

Musk will seine neue Partei offenbar zunächst auf die Kongresswahlen im kommenden Jahr konzentrieren. Auf X erklärte er, er plane eine "extrem konzentrierte Kraft an einem präzisen Punkt auf dem Schlachtfeld", in Anlehnung an die Strategie des antiken Feldherrn Epaminondas. "Angesichts der hauchdünnen Mehrheiten im Parlament würde das ausreichen, um bei umstrittenen Gesetzen die entscheidende Stimme zu sein", schrieb Musk auf X.