Massenentlassung trotz fehlender Formalien rechtens

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts k├Ânnen Massenentlassungen selbst dann rechtens sein, wenn Arbeitgeber nicht alle Formalien einhalten. Bei dem am Donnerstag in Erfurt verhandelten Fall aus Hessen ging es um einen Passus im K├╝ndigungsschutzgesetz, der vorsieht, dass Arbeitgeber im Fall einer Massenentlassung gegen├╝ber der Bundesarbeitsagentur bestimmte Angaben machen m├╝ssen. Das Fehlen von Angaben wie Geschlecht und Alter der Betroffenen "f├╝hrt f├╝r sich genommen nicht zur Unwirksamkeit einer Massenentlassungsanzeige des Arbeitgebers gegen├╝ber der Agentur f├╝r Arbeit", entschieden die h├Âchsten deutschen Arbeitsrichter (2 AZR 467/21).

In dem konkreten Fall ging es um die K├╝ndigung von 17 Arbeitnehmern in einem kleinen Betrieb mit weniger als 60 Besch├Ąftigten. Die Kl├Ągerin hatte die Auffassung vertreten, dass ihre K├╝ndigung nichtig ist, weil die Angaben gegen├╝ber der Bundesagentur f├╝r Arbeit fehlten. Die beiden Vorinstanzen in Hessen hatten ihrer K├╝ndigungsschutzklage stattgegeben.