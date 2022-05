Kritik der Opposition an Schulgeld für Gesundheitsberufe

Kritik der Opposition an Schulgeld f├╝r Gesundheitsberufe

Die Wiedereinf├╝hrung von Schulgeld f├╝r Auszubildende in Gesundheitsberufen ist bei der Opposition im Th├╝ringer Landtag auf harsche Kritik gesto├čen. So sprach der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thad├Ąus K├Ânig, am Donnerstag von einer "politischen Bankrotterkl├Ąrung". Die AfD bezeichnete die Entscheidung des Bildungsministeriums als einen "Anschlag auf die Zukunftschancen junger Th├╝ringer". Und die FDP forderte, die Ausbildung sollte f├╝r alle zugelassenen Bildungsst├Ątten im Gesundheitswesen kostenfrei sein.