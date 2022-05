Mutiges Mädchen stellt sich schützend vor Obdachlosen

Ein 12 Jahre altes M├Ądchen hat sich in Erfurt sch├╝tzend vor einen Obdachlosen gestellt. Das mutige Kind habe am Samstag beobachtet, wie eine 49 Jahre alte Frau einen obdachlosen Mann anp├Âbelte und diese angesprochen, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe die Frau das aus Syrien stammende Kind zun├Ąchst beleidigt und dann sogar angegriffen. Als ein 20-J├Ąhriger dem M├Ądchen zu Hilfe kam, sei auch dieser von der Frau angegriffen und geschlagen worden. Die 49-J├Ąhrige habe wenig sp├Ąter in einer Stra├čenbahn gestellt werden k├Ânnen. Sie werde sich nun wegen Beleidigung und K├Ârperverletzung verantworten m├╝ssen, hie├č es.