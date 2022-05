Ramelow für mehr Kooperationen mit Rumänien

ThĂŒringens MinisterprĂ€sident Bodo Ramelow (Linke) will bei seinem Besuch in RumĂ€nien auch Wirtschafts- und Hochschulkooperation anstoßen. Bei seiner am Montag begonnenen dreitĂ€gigen Reise als BundesratsprĂ€sident wird Ramelow nach Angaben der Staatskanzlei von einer ThĂŒringer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation begleitet. Es gebe wirtschaftliche AnknĂŒpfungspunkte, weil eine Reihe von Firmen aus dem Freistaat bereits in RumĂ€nien vertreten sei, sagte Ramelow nach seiner Ankunft in der rumĂ€nischen Hauptstadt Bukarest.