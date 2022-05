Landesregierung will Förderwirrwarr bei Kommunen lichten

Th├╝ringens Landesregierung will die F├Ârderung der St├Ądte, Gemeinden und Kreise ├╝berpr├╝fen. Das k├╝ndigte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) in Erfurt an. Auf der Kabinettsklausur in der vergangenen Woche sei beschlossen worden, dass bis Anfang Oktober alle Ressorts Vorschl├Ąge zur Vereinfachung der F├Ârderpolitik vorlegen sollten, sagte Hoff der Deutschen Presse-Agentur.