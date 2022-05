Symbolischer Baustart: Großes Logistikzentrum für Amazon

Der Interneth├Ąndler Amazon plant nach Gera einen zweiten gro├čen Logistikstandort in Th├╝ringen. Errichtet wird der Neubau daf├╝r in Erfurt vom Projektentwickler Atmira, der am Dienstag in Erfurt den symbolischen Baustart vollzog. "Die Atmira Gruppe investiert in Erfurt in ein Logistikgeb├Ąude, das von Amazon langfristig gemietet wird", sagte ein Amazon-Sprecher auf Anfrage. Es handele sich um ein gr├Â├čeres Bauprojekt, welches einige Zeit bis zur Fertigstellung in Anspruch nehmen werde. Zur Zahl der Arbeitspl├Ątze machte der Sprecher keine Angaben.