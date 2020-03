Messen und Fußballspiele betroffen

Essen untersagt alle Großveranstaltungen

12.03.2020, 10:29 Uhr | t-online.de

Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern finden in Essen bis auf Weiteres nicht mehr statt. Das hat die Stadt verfügt. Die ersten Veranstalter reagieren bereits.

Die Stadt Essen untersagt Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern und reagiert damit auf den Erlass des Gesundheitsministeriums NRW. Die Allgemeinverfügung tritt am 13. März in Kraft und gelte bis auf Weiteres, teilt die Stadt nun mit. Hintergrund ist die Ausbreitung des Coronavirus.

Das betreffe Kultur-, Sportveranstaltungen, Messen und Kongresse und sonstige Freizeitevents. Der laufende Betrieb von Bildungseinrichtungen sei davon allerdings nicht betroffen.

"Techno Classica" wird verschoben

Die Veranstalter der Oldtimermesse "Techno Classica" haben bereits auf die Verfügung reagiert und die Veranstaltung, die eigentlich vom 25. bis 29. März stattfinden sollte, in den Juni verlegt. Im vergangenen Jahr besuchten 190.000 Menschen die "Techno Classica", sie gehört somit zu den großen Automessen in Deutschland.



Betroffen sind auch die Spiele des Regionalligisten Rot-Weiss Essen. "Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 des FC Schalke 04 wird nicht wie ursprünglich geplant am Samstag der laufenden Woche ausgetragen", teilt der Verein mit. Ein Nachholtermin steht allerdings noch nicht fest.

In Essen gibt es bislang elf bestätigte Corona-Fälle. Eine 89-jährige Essenerin ist am Montag an den Folgen der Infektion gestorben. Sie gilt als erstes Coronavirus-Todesopfer in Deutschland.