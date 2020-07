Bombe aus Zweitem Weltkrieg

Blindgänger im Nordviertel in Essen gesprengt

24.07.2020, 07:31 Uhr | t-online.de

In Essen ist im Nordviertel ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wurde nachts erfolgreich gesprengt. Tausende Anwohner waren betroffen.

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Donnerstag in Essen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Stadt mitteilte, befand sich die britische Fünf-Zentner-Bombe in der Katzenbruchstraße in Höhe der Hausnummer 27 im Stadtteil Nordviertel. Demnach hatte der Blindgänger einen Langzeitzünder und musste noch am selben Tag gesprengt werden.

+++ #EBombe: Die Vorbereitungen laufen weiter. Insgesamt sind über 1.600 Personen im inneren Kreis betroffen und über 2.700 im äußeren Kreis. Wir informieren rechtzeitig, wenn die Evakuierung startet. pic.twitter.com/UDYvUXG9Pd — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) July 23, 2020

Evakuierung notwendig

Im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle mussten Gebäude evakuiert werden. Für die Versorgung der betroffenen 1.600 Personen war eine Stelle eingerichtet worden. Zudem sollten alle Fahrzeuge von der Straße entfernt werden. Außerdem sollten Gasgeräte abgesperrt werden.



Gegen 1.26 Uhr in der Nacht auf Montag wurde der Blindgänger dann vor Ort gesprengt. Dazu wurde die Grube um die Bombe mit Sand verfüllt und mit einem mit 24 Kubikmetern Wasser befülltem Sicherheitspack abgesichert.



Alle anderen Anwohner im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern um die betreffende Stelle wurden angewiesen, sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufzuhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. Davon betroffen waren laut Stadtangaben 2.700 Menschen.