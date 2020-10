Polizei fahndet

Maskierter Mann raubt Supermarkt in Essen aus

25.10.2020, 15:33 Uhr | t-online

Ein maskierter Mann hat in Essen einen Supermarkt überfallen und eine Geldkassette erbeutet. Die Polizei sucht nach dem Täter.

In Essen-Frohnhausen hat ein maskierter Räuber einen Discounter überfallen. Mit einer Schusswaffe stürmte er am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in den Supermarkt und verlangte Geld von der Kassiererin. Das berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete er demnach mit seiner Beute, einer Geldkassette, auf der Frohnhauser Straße in Richtung Mülheim.



Auf Höhe der Kieler Straße sei er in ein graues, wartendes Auto auf der anderen Straßenseite gestiegen. Mit seinem mutmaßlichen Komplizen sei er dann Richtung Mülheim davon gefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der gesuchte Mann soll zwischen 170 und 180 cm groß und zirka 35 bis 40 Jahre alt sein. Er trug wohl einen dunklen, langärmligen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine blaue Einwegmaske.