Essen

Zwei Würgeschlangen ausgesetzt: Tiere sind wohlauf

09.11.2020, 12:54 Uhr | dpa

Schreck für einen Essener: In einer Styroporbox in einem Gebüsch fand er am Sonntagmorgen zwei von Unbekannten ausgesetzte Würgeschlangen. Die Tiere hätten offenbar schon länger in der Kiste gelegen und seien stark ausgekühlt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Feuerwehrleute hätten die 80 bis 90 Zentimeter langen Schlangen in ein Tierheim gebracht. Sie seien inzwischen wieder wohlauf. Unklar war zunächst, ob es sich um Boas oder Pythons handelt. Das hätten auch die Tierheimmitarbeiter auf Anhieb nicht sagen können, sagte der Feuerwehrsprecher.