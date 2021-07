Vater war eingeschlafen

Dreijähriger klaut Papa über 1.000 Euro und will Süßes kaufen

10.07.2021, 14:33 Uhr | dpa

Kleiner Ganove auf Shoppingtour: In Essen hat ein Kleinkind ein Bündel Geldscheine aus der Hosentasche seines schlafenden Vaters stibitzt. Dann machte er sich auf den Weg zum Supermarkt – um Süßigkeiten zu kaufen.

Ein Dreijähriger wollte sich in einem Lebensmittelladen in Essen Süßigkeiten kaufen – mit geklauten 1.045 Euro vom Papa. Ein Passant bemerkte den Knirps mit einem Bündel Geldscheinen in der Hand, als er gerade ganz alleine seine Shoppingtour beginnen wollte, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Den herbeigerufenen Beamten erzählte der Junge dann, er habe das Geld seinem schlafenden Vater aus der Hosentasche stibitzt. Als die Polizei den kleinen Ganoven nach Hause brachte, fanden sie den Mann weiter schlafend auf der Couch vor.



Der Dreijährige sei enttäuscht ins Kinderzimmer getrottet, schilderte die Polizei. "Und bedauerte wahrscheinlich zutiefst, dass sein Großeinkauf von Chipstüten, Gummibärchen, Eis und sonstigen Leckereien geplatzt war."