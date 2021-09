Lebensrettende Plätze knapp

Virologie-Chef warnt vor Überlastung der Intensivstationen

10.09.2021, 10:21 Uhr | dpa

Einblick in die Intensivpflege eines schwerstkranken Corona-Patienten am Uniklinikum Essen (Symbolbild): Krankenhaus-Direktor Dittmar warnt vor einer erneuten Überlastung der Intensivstationen. (Quelle: Ralph Lueger/imago images)

In Nordrhein-Westfalen sind wegen der steigenden Inzidenzen bereits die Plätze an lebensrettenden Maschinen knapp. Der Virologie-Chef am Uniklinikum Essen warnt vor einer Überlastung der Intensivstationen.

Angesichts steigender Corona-Inzidenzen ist Virologie-Chef Ulf Dittmer in Essen alarmiert. Er sieht bereits jetzt eine Überlastung der Intensivstationen. Dabei seien es insbesondere die Ungeimpften, die das System belasten.

"Wir machen uns langsam das Gesundheitssystem kaputt", sagt Dittmer am Mittwoch der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Die Kräfte in den Intensivstationen kämen angesichts der steigenden Fallzahlen wieder an ihre Grenze. In seiner Klinik liege die Zahl der Kranken mit schweren Symptomen bei 23. Davon seien 20 ungeimpft, der Jüngste sei 20 Jahre alt.



Dittmer forderte deshalb eine Diskussion über die Impfpflicht. "Darüber müssen wir reden", sagte er. Schon jetzt gebe es in Nordrhein-Westfalen keinen freien Platz mehr für die Behandlung mit einer Herz-Lungen-Maschine (Ecmo). "Hier müssen wir bereits auswählen, welchen Patienten wir an das Gerät anschließen."