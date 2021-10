Vorfall am Hauptbahnhof Essen

Unbekannte verführt Mann – Komplizen überfallen ihn

26.10.2021, 14:05 Uhr | dpa, tbl

Am Essener Hauptbahnhof wurde ein Mann Opfer eines Raubüberfalls. Dabei zog er sich eine Verletzung zu. Eine entscheidende Rolle dürfte eine Frau spielen, die wohl als Lockvogel diente.

Am Essener Hauptbahnhof ist ein Mann laut Bundespolizei Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Vorfall soll sich bereits am Sonntagabend zwischen 22 und 23 Uhr ereignet haben. Demnach soll das 35-jährige Opfer am Bahnhof von einer Unbekannten in einen Flirt verwickelt worden sein. Laut der Polizei soll die Frau den Mann im Bahnhofsgebäude angesprochen und sich "näheren Kontakt" gewünscht haben.

Als der Mann ihr aus dem Bahnhof folgte, wurde er unweit der Station von zwei mutmaßlichen Komplizen der Frau überfallen. Dort griff einer der beiden Tatverdächtigen das verführte Opfer mit einer zerbrochenen Glasflasche an. Der Mann trug eine Verletzung am linken Unterarm davon. Zudem wurde ihm Rucksack und Mobiltelefon geraubt – er wurde medizinisch versorgt.

Nachdem die unbekannten Männer die Wertsachen ergattert hatten, sollen die beiden zusammen mit der Frau geflohen sein. Die Polizei vermutet, dass die zwei Männer und die Frau ein sich zu dem Überfall verabredet hatten.



Der Gesamtwert der geraubten Wertsachen soll ungefähr 80 Euro betragen haben. Gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Die Bundespolizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 0800 6 888 000 entgegen.