Regionalligist stellt Namen vor

So heißt das Stadion von Rot-Weiss Essen zukünftig

15.11.2021, 15:28 Uhr | t-online, nhe

Rot-Weiß Essen hat am Montag den neuen Namen für das Stadion vorgestellt. Er erinnert an die lange Tradition des Vereins am Standort in Bergeborbeck.

Das Stadion des Regionalligisten Rot-Weiss Essen trägt künftig den Namen "Stadion an der Hafenstraße". Wie der Verein am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt gab, gelte die Namensänderung ab dem 1. Januar 2022.

Demnach habe sich der Verein die Rechte für fünf Jahre gesichert. "Damit können sich alle Rot-Weissen absolut anfreunden", erklärte Marcus Uhlig, Vorstandschef des Vereins, laut "Reviersport". Der Name spiegele die lange Tradition des Standortes wider. RWE ist bereits seit über einhundert Jahren an der Hafenstraße angesiedelt.

Der Erwerb des Namenrechts sei ein großer Schritt in der Vereinsgeschichte, heißt es seitens des Vereins. Um dem Ort diese "maximal würdige Bezeichnung" zu geben, habe man ein Konzept entwickelt, "das dieser Aufgabe gerecht wird und zeitgleich unseren Verein finanziell entscheidend weiterentwickeln wird", so Uhlig.

"Stadion an der Hafenstraße": Fans können finanziell unterstützen

Denn: Begleitet wird der neue Name von einer Fundraising-Aktion, die der Verein ins Leben ruft. Dieser möchte 10.000 Stadion-Patenschaften zur finanziellen Unterstützung von RWE anbieten. Die Namen der Paten sollen visuell auf LED-Tafel am Stadion angezeigt werden.

Laut "Reviersport" zeigte sich auch Oberbürgermeister Thomas Kufen überzeugt von dem Namen. "Ich war sofort Feuer und Flamme. Es ist genau das richtige Signal, eine Essener Lösung und einen neuen Namen zu finden". Seit einigen Jahren wurde der Name der Spielstätte mit "Stadion Essen" neutral gehalten.