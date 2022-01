Auch Bahnverkehr beeinträchtigt

Weltkriegsbombe in Essen entdeckt – A40 wird gesperrt

19.01.2022, 18:21 Uhr | t-online, nhe

Bombenfund in Essen: Der amerikanische Blindgänger im Südviertel der Stadt muss noch am Mittwoch gesprengt werden. Im Bus- und Bahnverkehr kommt es zu massiven Einschränkungen.

Im Essener Südviertel ist am Mittwochmittag bei Bauarbeiten ein Blindgänger entdeckt worden. Nach Angaben der Stadt wurde die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe an der Sachsenstraße in Höhe der Hausnummer 27 gefunden. Hunderte Menschen müssen evakuiert werden.

Der Sperrkreis: Innerhalb von 250 Metern um die Bombe müssen Anwohner ihre Häuser verlassen. (Quelle: Stadt Essen)



Eine Entschärfung erfolgt noch am Mittwoch. Alle Gebäude in einem Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle müssen evakuiert werden. Im Umkreis von 250 bis 500 Metern müssen sich Anwohnende in den Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt sind.

Wie die "WAZ" berichtet, hatte die Polizei bereits vor der finalen Bestätigung zur Bombe Sofortmaßnahmen eingeleitet. Demnach sei die mutmaßliche Bombe von einem Baggerfahrer "massiv bewegt" worden.

Bombenfund in Essen: A40 muss gesperrt werden

Aufgrund der Polizeisperrungen sind von der Frohnhauer Straße bis zur Kruppstraße keine Zufahrten mehr auf die B224 möglich. Laut Stadt betrifft das auch die Kreuzungen Hans-Böckler-Straße/Hachestraße und Schederhofstraße/Münchener Straße/Am Europa-Center.



Nach Angaben der Stadt muss im Rahmen der Entschärfung auch die Autobahn 40 gesperrt werden. Dies betrifft den Bereich zwischen den Anschlussstellen Essen-Holsterhausen und Essen-Huttrop. Wann genau die Sperrung erfolgt, steht noch nicht fest.



Die Stadt verweist darauf, dass mit Behinderungen im ÖPNV gerechnet wird. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Entschärfung des Blindgängers beeinflusst Nah- und Fernverkehr

Da der Fundort in Nähe des Hauptbahnhofes liegt, wird es im Laufe des Nachmittags auch Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geben. Wie die Stadt mitteilt, darf während der Entschärfung kein Bahnverkehr im Sperrbereich fahren.



Über die Dauer des Einsatzes fährt die U17 zwischen Magarethenhöhe und Plankstraße sowie zwischen Karlsplatz und Berliner Platz und die U18 zwischen Mülheim Hbf und Savignystraße. Auch der Busverkehr wird stark beeinflusst: Auf der Linie 166 entfallen die Stationen Vereinstraße, Am Waldthausenpark, Essen Hbf und Rathaus Essen, auf der Linie 196 Rathaus Essen, Essen Hbf, Bismarckplatz, Münchener Straße und Harkortstraße.

Züge aus Richtung Bochum und Gelsenkirchen dürfen den Essener Bahnhof noch anfahren und müssen dort warten. Aus der Gegenrichtung endet der S-Bahn-Verkehr im Bahnhof Essen-West. Der Fernverkehr werde vermutlich über Oberhausen und Gelsenkirchen umgeleitet, heißt es seitens der Stadt. Ab wann die Einschränkungen gelten, ist noch nicht bekannt.

Die Stadt Essen hat ein Bürgertelefon unter der Nummer 0201 123-8888 eingerichtet. Eine Betreuungsstelle für die evakuierten Personen wird in der Weststadthalle an der Thea-Leymann-Straße eingerichtet.