Mädchen bewusstlos geschlagen

17-Jährige in S-Bahn attackiert – Fotos veröffentlicht

25.01.2022, 08:31 Uhr | pb, t-online

Wer erkennt diesen Mann? Die Polizei hat Fotos eines mutmaßlichen Angreifers veröffentlicht. Der Mann soll eine 17-Jährige bewusstlos geschlagen haben.

In den Fall einer in einer S-Bahn niedergeschlagenen 17-Jährigen kommt Bewegung: Die Bundespolizei sucht nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am 18. Juli vergangenen Jahres in der S6 zwischen Düsseldorf und Essen ein Mädchen mit einer Musikbox schwer verletzt hatte.



Die Tat hatte sich am Morgen gegen 6.12 Uhr kurz vor der Einfahrt am Essener Hauptbahnhof ereignet. Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, soll der bisher unbekannte Tatverdächtige nach einem Streit mit einer Gruppe auf die 17-Jährige mit einer Musikbox eingeschlagen haben.



S-Bahn-Angriff bei Essen: Bilder aus Überwachungskamera veröffentlicht

Daraufhin ging diese laut Polizei bewusstlos zu Boden. Zum Zeitpunkt des Angriffs trug der Tatverdächtige einen hellen Pullover, eine bunte Basecap sowie eine dunkle Hose. Weil die Suche nach dem Angreifer bislang erfolglos war, hatte das Amtsgericht Bochum nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus der Überwachungskamera der S-Bahn angeordnet.



Die Ermittler suchen nach Menschen, die den Tatverdächtigen auf den Bildern erkennen können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der Nummer 0800/ 6 888 000 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.