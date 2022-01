Mordkommission ermittelt

Mann auf der Straße niedergeschossen

29.01.2022, 12:11 Uhr | dpa, JL

Auf der Straße angegriffen: In der Nähe von Essen ist ein Mann von einem Unbekannten angeschossen worden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

In Dinslaken bei Essen ist am Freitagabend ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Mann sei auf der Straße in der Nähe einer Bar angeschossen und ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Man habe ihn bisher noch nicht zu dem Vorfall befragen können. Weitere Angaben zur Verletzung machte die Polizei zunächst nicht.

Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, sagte der Sprecher weiter. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen – in der Nacht sei auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Angaben zu möglichen Tatverdächtigen könne man noch nicht machen.