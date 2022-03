Großeinsatz in Wesel

Auto fährt in den Rhein – drei Vermisste

01.03.2022, 07:49 Uhr | t-online, KS

In der Nähe von Essen sind Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt: Ein Auto mit fünf Insassen ist in den Rhein gefahren. Während zwei gerettet werden konnten, fehlt von drei weiteren jede Spur.

Am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, sind die Weseler Polizei und Feuerwehr alarmiert worden: Ein Audi ist an der Hafenstraße in den Rhein gefahren, wie die Polizei mitteilt. Zwei Insassen konnten mithilfe der Wasserschutzpolizei gerettet werden und kamen in ein Krankenhaus. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

Großeinsatz in Wesel: Drei Insassen werden noch gesucht. (Quelle: WTVnews)



Bei den Verletzten handelte es sich um einen 20-Jährigen und 17-Jährigen aus Wesel. Die beiden gaben an, mit drei weiteren Heranwachsenden unterwegs gewesen zu sein.

Die Bergung des Fahrzeuges und der weiteren Insassen wird am Dienstagmorgen fortgesetzt. Zur Unfallursache gebe es noch keine Hinweise, heißt es weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.