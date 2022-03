Auto wird zerfetzt

20-Jähriger prallt mit Volvo gegen Baum und stirbt

06.03.2022, 16:32 Uhr | dpa

Das Wrack des Volvo: Der Wagen wurde bei dem Aufprall in mehrere Teile zerfetzt. (Quelle: Justin Brosch)

Schwerer Unfall im Duisburger Norden: Ein 20-Jähriger ist mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er war auf der Stelle tot.

Ein 20-Jähriger ist am Sonntagmorgen in Duisburg mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen, teilte die Polizei Duisburg mit.



Der junge Mann war mit seinem Volvo auf der Binsheimer Straße westlich des Rheins unterwegs, als es zum Unfall kam. Der Wagen wurde bei dem heftigen Aufprall in mehrere Teile zerfetzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell ausgebildetes Team des Polizeipräsidiums Essen angefordert.