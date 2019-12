Der Sport-Mittwoch im Live-Blog

Adi Hütter fokussiert auf den Sieg

11.12.2019, 17:54 Uhr | t-online.de , cf

Die Eintracht beim Gruppenspiel gegen Vittoria de Guimaraes SC Anfang Oktober: Gewinnt die Mannschaft jetzt in Frankfurt, ist sie sicher weiter. (Quelle: HMB-Media/imago images)

Morgen geht es für die Eintracht um das Weiterkommen in der Europa League. Heute stand deshalb noch mal Training vor dem wichtigen Spiel auf dem Programm – trotz Regens.





Auf der heutigen Pressekonferenz, an der Eintracht-Coach Adi Hütter und Stürmer André Silva teilnahmen, gab sich der Trainer zuversichtlich. "Wir wollen es morgen besser machen als in den vergangenen Partien. Wir müssen hinten wieder den Kasten sauber halten und vorne besser treffen", sagte Hütter. "Wir wissen, dass wir bei einem Erfolg weiter sind. Darauf liegt der absolute Fokus. Mit allen anderen Szenarien beschäftigen wir uns nicht sonderlich."



🎙️ #Hütter:

"Wir haben natürlich analysiert, wieso unsere Stürmer zuletzt weniger getroffen haben. Daran haben wir im Training dann auch gearbeitet. Ich bin mir sicher, dass unsere Stürmer künftig wieder treffen werden."

––––––#SGEuropa #SGEVSC pic.twitter.com/QNl9QZtlQq — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 11, 2019

Und wer spielt morgen? Sebastian Rode und Mijat Gacinovic konnten gestern wieder trainieren und seien daher eine Option für morgen, so Hütter.

Einsatzbereit und kämpferisch gab sich auch André Silva. "Vitoria hat auch gegen Arsenal gezeigt, was sie drauf haben. Wir müssen alles geben, um zu bestehen."

🎙️ @andrevsilva19:

"Wir Stürmer wollen immer das Beste für das Team und jede Partie einfach gewinnen. Das ist das Wichtigste. Dass man als Stürmer aber natürlich immer treffen will, ist auch klar. Und das werden wir auch bald wieder."

––––––#SGEuropa #SGEVSC pic.twitter.com/H8pm71Oe49 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 11, 2019





Viele Eintracht-Fans verbinden den Namen Horst Ehrmantraut mit einem weißen Plastikstuhl. Als Trainer in den 90ern saß Ehrmantraut während der Spiele oft auf solch einem am Spielfeldrand. Der Gartenstuhl erlangte Kultstatus und ist im Eintracht-Museum zu sehen. Heute feiert Horst Ehrmantraut seinen 64. Geburtstag, zu dem sein ehemaliger Verein gratuliert.

Alles Gude zum Geburtstag, Horst Ehrmantraut 🥳

Unser ehemaliger Spieler und Trainer wird heute 6⃣4⃣. Jahre alt!#SGE pic.twitter.com/GGrEixWRR6 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 11, 2019





Eintrachts André Silva hat zahlreiche internationale Erfahrungen gesammelt: Für die portugiesische Nationalmannschaft hat er 33 A-Länderspiele absolviert, weitere 70 für die U-Nationalmannschaften Portugals, dazu kickte er noch beim FC Porto, AC Milan und FC Sevilla, wie sein Verein mitteilt. Das kann in der morgigen Partie gegen Vitoria Guimaraes sicher nicht schaden. "Ich war überrascht vom SC, wie er im Hinspiel aufgetreten ist. Sie haben sehr gut gespielt, uns nicht unser Spiel durchziehen lassen. Sie glauben immer an sich und werden das auch im Rückspiel tun“, sagte Silva.





Am Donnerstag empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellenletzten in der Gruppe F, Vitoria Guimaraes, in der Europa League. Die Frankfurter stehen hinter Arsenal auf dem zweiten Platz. Gewinnt die Eintracht, ist alles klar, dann ist sie auf jeden Fall weiter.



Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage sind die Frankfurter auf die Schützenhilfe des FC Arsenal angewiesen, berichten die Kollegen der "Hessenschau". Die haben mal sämtliche Szenarien durchgerechnet, wann Eintracht Frankfurt als Gruppensieger oder Gruppenzweiter weiterkommt. Oder, was wir nicht hoffen, was passieren muss, dass die SGE doch noch ausscheidet.





