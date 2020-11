Mit Foto-Aktion

Phoenix Hagen holt Fans digital ins Stadion

05.11.2020, 15:25 Uhr | t-online

Wegen des Teil-Lockdowns dürfen Sportveranstaltungen nur begrenzt und ohne Zuschauer stattfinden. Um ihre Fans bei den Geisterspielen dennoch dabei zu haben, hat sich Phoenix Hagen etwas besonderes einfallen lassen.

Fans von Phoenix Hagen können ihren Idolen bei den Geisterspielen im November wegen des Teil-Lockdowns nicht persönlich zujubeln. Dennoch können sie bei den Spielen in der Hagener Krollmann-Arena dabei sein, zumindest virtuell.

Denn mit einer Foto-Aktion will Phoenix Hagen dafür sorgen, dass ihre Spieler die zumindest digital sehen. Dafür sind Fans aufgefordert, Fotos an die Pressestelle von Phoenix Hagen zu senden. Die eingeschickten Bilder werden dann hochkant auf den LED-Wänden in der Arena gezeigt. Damit echte Heimspiel-Atmosphäre aufkommt, sollen sich die Fans laut Mitteilung auf Facebook "in Schale" schmeißen. Trikots, Schals und andere Fan-Utensilien sind deswegen gerne gesehen.

Um bei der Aktion mitzumachen, sollten Fans bis zum 10. November ein hochkantiges Foto schicken (abgebildet wird der Brust- und Kopfbereich).