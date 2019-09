Baustelle in Richtung Köln

Autobahn 1 wird am Wochenende bei Hagen erneut gesperrt

18.09.2019, 12:58 Uhr | t-online.de

Am Abend des 20. Septembers wird die Autobahn 1 Richtung Köln in Höhe Hagen für ein Wochenende gesperrt. Der Verkehr wird über die A45 bzw. die A43 umgeleitet.



Die Autobahn 1 wird von Freitag, 20. September, 22 Uhr, bis Montag, 23. September, 5 Uhr, gesperrt. Die Sperrung erfolgt zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und der Anschlussstelle Hagen-West in Fahrtrichtung Köln. Verkehrsteilnehmer können zur Umfahrung die A45 und A43 oder die Umleitung 42 nutzen.

Grund für die erneute Sperrung sind Arbeiten an der Hengsteybrücke. Wegen Bauarbeiten an der Brücke muss in dem betroffenen Streckenabschnitt die Asphaltdecke abgefräst und erneuert werden. Sie soll so besser dem Lkw-Verkehr standhalten. Erst Ende August war die A1 ein komplettes Wochenende zwischen Wuppertal und Hagen gesperrt.







Der Landesbetrieb Straßen Nordrhein-Westfalen und die Autobahnmeisterei Hagen nutzen die Streckensperrung ebenfalls, um die Fahrbahn zu sanieren, sowie für den Grünschnitt. Um die Arbeiten auszuführen bleibt die Rastanlage Lennhof West für Verkehrsteilnehmer bereits ab Donnerstag, 19. September, geschlossen.