Wegen Bauarbeiten

Eckeseyer Brücke in Hagen eine Woche lang zum Teil gesperrt

15.11.2019, 17:32 Uhr | t-online.de

Weil der Asphalt Instand gesetzt werden muss, kommt es auf der Eckeseyer Brücke in Hagen eine Woche lang zu Einschränkungen für Autofahrer.

Wegen Bauarbeiten auf der Brücke Eckeseyer Straße müssen sich Autofahrer in Hagen bis nächsten Freitag auf Behinderungen einstellen. Weil der Wirtschaftsbetrieb Hagen den Asphalt auf der Fahrbahn instandsetzen muss, kommt es zu einer anderen Verkehrsführung.

So werden die beiden Fahrspuren in Richtung Eckesey gesperrt. Der Verkehr wird dann auf zwei Fahrspuren verengt. In Richtung Eckesey und in Richtung Graf-von-Galen-Ring ist dann jeweils nur eine Fahrspur verfügbar.







Die Arbeiten sollen bis zum 22. November abgeschlossen sein. Autofahrer sollen laut den Wirtschaftsbetrieben Verständnis für etwaige Verzögerungen haben.