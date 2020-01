Schokolade geklaut

Hagener Polizei schnappt Süßigkeiten-Dieb

15.01.2020, 15:40 Uhr | t-online.de

Ein Mann in Hagen hat offenbar große Lust auf Süßes gehabt: In einem Geschäft steckte er zahlreiche Schokoladentafeln und Nussriegel in seinen Rucksack. Ein Ladendetektiv stoppte ihn schließlich.

Die Polizei hat in Hagen einen 42-jährigen Mann erwischt, der in einem Geschäft zahlreiche Süßigkeiten gestohlen hat. Der Ladendieb packte am frühen Dienstagabend 18 Schokoladentafeln und 49 Nussriegel in seinen Rucksack, teilte die Polizei mit. Allerdings bezahlte er diese nicht und verließ einfach das Geschäft.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und folgte dem Mann. Er konnte den 42-Jährigen aufhalten und alarmierte die Polizei. Die Beamten "sorgten dafür, dass das Diebesgut wieder in den Laden gelangte", hieß es weiter. Gegen den Mann wird nun ermittelt.