Angriff aus Versteck

Maskenverweigerer bespuckt und beleidigt Polizisten

13.05.2020, 13:39 Uhr | t-online.de

In einem Bekleidungsgeschäft in Hagen wollte ein Mann keine Maske tragen. Der 27-Jährige lauerte einem zufällig anwesenden Polizisten daraufhin auf und spuckte ihm vor den Kopf.

Am Dienstag musste die Polizei in Hagen zu einem Einsatz in die Fußgängerzone ausrücken, weil dort ein 27-Jähriger gegen die Maskenpflicht verstoßen hat. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, fiel der junge Mann Mitarbeitern eines Bekleidungsgeschäfts auf, weil er keine Maske getragen hatte.

Ein privat anwesender Polizist unterstützte die Mitarbeiter dabei, den Mann darauf hinzuweisen. Als der Polizist das Geschäft dann verlassen wollte, lauerte der 27-Jährige dem Beamten laut Mitteilung auf und spuckte ihm vor den Kopf. Er soll den Polizisten auch beleidigt haben.

Nach der Spuckattacke flüchtete der Mann, wurde aber kurz danach von eine Streifenwagenbesatzung festgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.