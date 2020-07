Zählung an Autobahnen

Stadt will weniger Lkw-Verkehr in Hagen

03.07.2020, 12:25 Uhr | t-online.de

Lastkraftwagen auf einer Autobahn (Symbolbild): In Hagen hat die Stadt gezählt, wie hoch die Lärmbelastung durch den Verkehr in der Innenstadt ist. (Quelle: Hettrich/imago images)

In Hagen soll der Schwerlastverkehr reduziert werden, um die Anwohner in der Innenstadt weniger Lärmbelästigung auszusetzen. Um eine Belastung festzustellen, musste vorher aber erstmal gemessen werden.

Wenn eine Straße für den Lkw-Verkehr gesperrt werden soll, dann muss nachgewiesen werden, dass Lärmgrenzen überschritten werden. Um dieses Datenmaterial zu bekommen, hat die Stadt Hagen eine Zählung des Schwerlastverkehrs durchgeführt.

An vier Autobahnausfahrten in Volmarstein, Hagen-West, -Mitte und -Süd hat ein Ingenieursbüro an insgesamt acht Standorten zwei Tage lang Messungen durchgeführt. Die Auswertungen werden laut Stadt "einige Zeit" in Anspruch nehmen, wie es in einer Mitteilung hieß.

In Hagen besteht wegen vieler Baustellen auf den Autobahnen laut Stadt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich. Die Baustelle zwischen Volmarstein und Hagen-West führe etwa dazu, dass viele Autos von der A1 auf städtische Straßen fahren würden.