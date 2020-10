Identität noch unklar

Junger Mann stürzt aus Wohnhaus in Hagen und stirbt

18.10.2020, 13:33 Uhr | t-online

Tragisches Unglück in Hagen: Ein junger Mann ist dort aus bisher ungeklärter Ursache aus dem dritten Stock eines Hauses gefallen und gestorben. Zuvor hatte es offenbar einen Streit gegeben.

In Hagen ist es am Samstag zu einem tödlichen Sturz aus einem Wohnhaus gekommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen Nachmittag zu einem Haus in der Augustastraße gerufen. Dort sollte sich ein schwer verletzter Mann im Innenhof eines Mehrfamilienhauses befinden. Trotz Reanimationsmaßnahmen ist der Mann, dessen Identität laut Polizei bisher noch unbekannt ist, wenig später an seinen Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei weiter berichtet, soll es zu dem Unglück gekommen sein, als der später Verstorbene (27) und eine 28-Jährige ohne Erlaubnis in die Wohnung im dritten Stock des Hauses eindrangen. Laut Polizei soll dort offenbar ein flüchtiger Bekannten der beiden wohnen.

Nachbarn bemerkten jedoch den Einbruch und verständigten den Wohnungsinhaber. Noch bevor dieser eintraf, stürzte der 27-Jährige über den Balkon rund zehn Meter in die Tiefe. Laut Polizei hatten sich er und seine Begleiterin zuvor offenbar gestritten. Sie sollen beide unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Die Ermittler gehen bisher von einem Unglück aus.