Nach Marihuana-Geruch

Polizei findet Drogen und Schlagring bei jungen Männern

20.10.2020, 12:39 Uhr | t-online

Polizeiauto (Symbolbild): In Hagen haben Beamte einen Schlagring und Drogen sichergestellt. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Ein auffälliger Geruch hat Zivilfahnder in der Fußgängerzone in Hagen auf eine Gruppe junger Männer aufmerksam gemacht. Bei einer Kontrolle machten die Beamten einen überraschenden Fund.

In der Fußgängerzone in Hagen haben Polizeibeamte Drogen und einen Schlagring bei der Durchsuchung einer Gruppe Männer gefunden. Die Beamten in Zivil waren auf Streife, als ihnen eine vierköpfige Personengruppe auffiel. Es soll stark nach Marihuana gerochen haben. Die Beamten verfolgten die Gruppe zunächst, bis einer der Männer die Polizisten scheinbar erkannte.

In der Viktoriastraße versuchte dieser, erst einen Gegenstand unter ein Auto zu werfen, dann ihn mit dem Fuß darunter zu schieben. Die Polizisten griffen ein und entdeckten zwei Tütchen mit Marihuana unter dem Auto. Bei einer Durchsuchung der Männer kamen außerdem ein Schlagring sowie weitere Gegenstände für den Drogenkonsum zum Vorschein.

Die Beamten beschlagnahmten den Fund. Gegen die Männer liegt Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz vor.