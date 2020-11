"Ich pfeffer dir eine"

Mann schlägt in Hagen mit Baseballschläger auf Auto ein

24.11.2020, 11:28 Uhr | dpa, t-online

Ein Baseballschläger mit abgerochenem Griff und der Inschrift "Ich pfeffer dir eine..." liegt auf dem Boden: Damit soll ein bisher noch Unbekannter ein Auto in Hagen beschädigt haben. (Quelle: Polizei Hagen)

In Hagen hat ein Mann mit einem Baseballschläger auf ein Auto eingeschlagen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am beschädigten Fahrzeug gefunden – mit einer passenden Botschaft.

Ein Unbekannter hat in Hagen mit einem Baseballschläger auf ein geparktes Auto eingeschlagen und den Wagen beschädigt. Der 57-jährige Besitzer beobachtete den Täter - einen Mann mit einer roten Jacke - aus seiner Wohnung und rief die Polizei. Demnach habe er ein lautes Krachen gehört und sei daraufhin zum Fenster geeilt, wo der die Tat beobachten konnte, wie es in der Polizeimitteilung hieß.



Die Beamten trafen daraufhin in der Nähe des Tatortes auf einen 20-Jährigen, auf den die Beschreibung passte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verdächtige und der 57-jährige Autobesitzer würden zu der Tat vom Montagabend befragt, hieß es. Ob der 20-Jährige mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehe, werde noch geprüft, heißt es bei der Polizei.

Neben dem beschädigten Fahrzeug fanden die Beamten Teile eines Baseballschlägers, bei dem es sich mutmaßlich um die Tatwaffe handelte. In dem Holz des Schlägers waren die Worte "Ich pfeffer dir eine..." eingraviert.