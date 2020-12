Hagen

Lebensgefährtin erstochen: Prozess beginnt

14.12.2020, 01:03 Uhr | dpa

Die Leiche der Lebensgefährtin hatte zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen: Ein 25-jähriger Mann aus Hagen muss sich von heute an wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll am 9. oder 10. Juni 2020 die Frau erstochen haben. Die Ärzte hatten später 49 Stich- und Schnittverletzungen gezählt. Das Motiv laut Anklage: Eifersucht und Wut. Das Hagener Schwurgericht wies im Vorfeld darauf hin, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht kommt.

Die Polizei hatte die Leiche der Frau knapp eine Woche nach der mutmaßlichen Tat gefunden, als sie den 25-Jährigen festnehmen und nach Serbien ausliefern lassen wollte. Dort war er 2018 wegen Menschenhandels zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.