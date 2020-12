Fast 20 Polizeieinsätze

Sturm sorgt für Verwüstung in Hagen

28.12.2020, 11:45 Uhr | t-online

Heruntergefallene Dachziegel, abgebrochene Äste und beschädigte Autos: Ein Sturm hielt die Polizei in Hagen auf Trab. Zahlreiche Gefahrenstellen mussten beseitigt werden.



Am Sonntag hat ein Sturm für 19 Einsätze der Polizei in Hagen gesorgt. Auch die Feuerwehr musste anrücken, um Gefahrenstellen zu beseitigen. So mussten heruntergefallene Dachziegel und abgebrochene Äste weggeräumt werden. In der Franzstraße hat ein umgestürzter Baum gleich drei geparkte Autos beschädigt. Er musste von den Einsatzkräften zersägt und abtransportiert werden.

In der Krambergstraße musste ein Gehweg gesperrt werden, weil herunterfallende Dachziegel Fußgänger und geparkte Autos gefährdeten. Die Autos mussten umgeparkt werden. Verletzt wurde durch den Sturm niemand.